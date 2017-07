Bising i dorëzon titullin Robert Wittaker

Kampioni i peshave te mesme në UFC, Michael Bising i ka dorëzuar kurorën e tij një tjetër kampioni të kësaj kategorie, Robert Wittaker, pas fitores së tij të madhe kundër Yoel Romero.

26-vjecarit Bising iu desh të braktiste sfidën e parashikuar me Wittaker për shkak të një dëmtimi në gju. Dueli mes Ëittaker e Yoel Romero zgjati plot 5 raunde ku u zhvillua një betejë e ashpër në ringun e oktagonit në Las Vegas të Nevadas. Një ndeshje spektakolare e transmetuar ekskluzivisht edhe në ekranin e Supersport.

Përsa i përket dueleve në UFC për femra, kampionia, Amanda Nunes, nuk ka mundur dot të mbrojë titullin e saj kundër Valentina Shevchenko, pasi është dërguar me urgjencë për në spital. Zyrtarë të UFC, nuk dhanë detaje në lidhje me gjëndjen e Nunes apo në lidhje me diagnozën e saj.