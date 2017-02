Blindohet “Selman Stërmasi” për Partizani-Vllaznia

Përfundimtare, Partizani-Vllaznia luhet në “Selman Stërmasi” të blinduar nga forcat e rendit. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë nëpërmjet një njoftimi për shtyp ka marrë përsipër zhvillimin e ndeshjes në stadiumin e kryeqytetit, duke bërë të ditura dhe masat që do të merren për të garantuar sigurinë dhe mbarëvajtjen e ndeshjes. Si rrallëherë në një ndeshje kampionati, për Partizani-Vllaznia do të angazhohen 261 forca policie si edhe 5 grupe të FNSH. Masat e sigurisë nuk do të kufizohen vetëm në Selman Stërmasi dhe rrethinat e tij por edhe për lëvizjen e tifozerve përkatëse që nga vendgrumbullimi i tyre e deri në hyrjen në stadium, duke u shoqëruar nga Sherbimet e Policisë për të shmangur incidentet e mundshme. Policia njoftoi gjithashtu se në funksion të mbarëvajtjes së takimit nga ora 12:00 e deri në përfundim të ndeshjes do të bllokohen rrugët “Emin Duraku’, “Gjin Bue Shpata” si dhe rruga përballë stadiumit “Selman Stërmasi”.

Tifozët që do të shkojnë në stadium ndërkohë duhet të jenë në dijeni se nuk do të lejohen të futen në stadium bidona uji, cakmakë, monedha, celësa metalikë apo sende të tjera të forta si dhe nuk do të lejohet hyrja e personave nën 14 vjec të cilët nuk janë të shoqëruar nga prindërit. Masat e jashtëzakonshme të policisë vijnë si pasojë e frikës që ekziston për incidente të mundshme mes tifozerisë së Tiranës, e cila është vënë publikisht kundër luajtjeve të ndeshjeve të Partizanit në stadiumin që është në përdorim të klubit të Tiranës. Frikë kjo jo e pabazuar, pasi edhe në mëngjesin e së shtunës, më saktësisht në orën 04:31 sipas një tjetër njoftimi të policisë shërbimet e Komisariatit të Policisë numer 2 kanë konstatuar 10 shtetas që kanë tentuar të hynin brenda rrethimit të stadiumit, ku disa prej tyre kanë pasur vegla pune. Disa prej tyre sapo kanë pikasur patrullën e policisë kanë mundur të largohen ndërsa janë kapur 3 persona të moshës nga 20 deri 23 vjec me inicialet, A.B, M.S dhe M.F të tre banues në Tiranë të cilëve u janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, 1 lopatë, dy kazma dhe një bel, cka sjell dyshimin e ligjshëm se qëllimi i tyre ka qenë dëmtimi i fushës së futbollit të stadiumit, në mënyrë që të bëhej e pamundur zhvillimi i ndeshjes Partizani- Vllaznia.

Njëkohësisht burime të tjera bëjnë të ditur se në planin e masave të policisë për sigurimin e ndeshjes është parashikuar edhe mbajtja nën vëzhgim e perimetrit të stadiumit që 48 orë para ndeshjes, ndërkohë që punonjës të institucioneve ligjzbatueze do të monitorjnë gjatë së dielës edhe lëvizjet e tifozëve të Tiranës apo Partizanit.