Boateng bën bilancin: Dëmtimet më kanë penguar

Lëndimet nuk më kanë lejuar të luaj. Në përfundim të kampionati gjermanë, mbrojtësi i Bayernit të Mynihut, Jerome Boateng ka bërë një rezyme të sezonit që sapo është mbyllur. 28-vjecari shprehet gjithashtu se ky nuk ka qënë viti më i mirë për të, kjo për shkak të dëmtimeve të shumta që ai ka pësuar përgjatë kampionatit.

“Ndoshta nuk arritëm të triumfonin në të gjitha kompeticionet ku merrnin pjesë, por të fitosh kampionatin nuk është dicka e vogël. Kemi zhvilluar një sezon të mirë. Përsa i përket aspektit personal, me vjen keq që nuk kam munduar të japë më të mirën time, një gjë të tillë nuk ma kanë lejuar dëmtimet e shpeshta.”

Dëmtimi i fundit e detyroi 28-vjecarin të qëndronte larg fushave dhe kur atëherë dukej se do ti rikthehej normalitet, mbrojtësi u dëmtua sërish në ndeshjen e fundit në kampionat kundër Freiburg. Një sezon i mallkuar për Boateng, por pavarësisht kësaj gjermani është optimist se do të jetë i gatshëm për tju rikthyer stërvitjes në nisje të fazës përgatitore që do të nisë më 1 Korrik.

“Nuk më kishte ndodhur kurrë të dëmtohesha kaq shpesh. Atëherë kur mendoja se i kisha lënë pas problemet muskulare, u ndodha sërish në një situatë të pakëndshme. Gjithsesi besoj se dëmtimi i radhës do të kalojë shpejt dhe se do të jem i gatshëm për të nisuar fazën përgatitore që do të nisë më 1 Korrik.”