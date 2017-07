Bordin: Ndaj Kukësit me objektiv fitoren

Roberto Bordin kërkon kualifikimin në “Elbasan Arena”. Trajneri italian i Sheriff Tiraspol nuk fshihet pas gishtit, në konferencën e zakonshme për shtyp përpara takimit ndaj Kukësit, ai kërkon nga skuadra e tij që të japë maksimumin për të arritur një tjetër fitore pas raundit të parë të luajtur në Moldavi.

“Temperatura e lartë nuk do të jetë një problem pasi edhe tek ne është klime pothuajse e njejte. Presim të përballemi me një skuader shumë të fortë që nuk dorezohet deri ne fund. Por ne jemi te vetedijshem dhe do të kërkojmë të komandojmë ndeshjen për të mos mbrojtur fitoren 1-0 te ndeshjes se parë. Do të synojmë të shënojmë gol për të realizuar objektivin e kalimit te turit”.

Bordin e pranon se një gol është shumë pak për të qëndruar i qetë, por ai shton se fitorja minimale është një rezultat që e favorizon skuadrën e tij.

“Cdo ndeshje ndryshon nga paraardhësja. Pas shumë rasteve të pasura shënuam vetem një gol, është pak por një rezultat i mirë. Vijmë në këtë ndeshje në avantrazh dhe psikologjikisht jemi të fortë. Skuadra është gati për këtë ndeshje edhe pse do të jetë e vështirë. Ndeshjen e parë luajtëm në mënyrë të organizuar por kjo do të jetë një ndeshje e ndryshme sepse kundërshtaret do të kërkojnë të kthejnë rezultatin. Do të kërkojmë të thyejmë cdo aksion të kundërshtarit madje edhe te shenojme”.

Më pas fjalën e mori kapiteni boshnjak i skuadrës moldave, Mateo Susic vuri theksin te pikat e forta të Kukësit, por shprehu bindjen se skuadra e tij i ka të gjitha munhdësitë për të dalë me një fitore nga kj transfertë.

Mateo Susic….“Kukësi ishte një skuadër e fortë dhe këtë e vura re në ndeshjen e parë. Është një skuadër me një mbrojtje të fortë dhe e organizuar. Luajnë futboll shumë fizikm me faulle dhe topa te gjatë. E di shumë mirë se cfare na pret në ndeshjen e dytë. Ata ndoshta ndihen me mire në vendin e tyre por nuk kemi ardhur këtu të mbrojmë por për ta fituar ndeshjen”.