Boston Celtics, rikthehet “legjenda” Paul Pierce

Dëshira e tij ishte që ta mbyllte karrierën me Boston Celtics, skuadra që e përzgjodhi në Draftin e vitit 1998. Ëndrra e Paul Pierce u bë realitet. 39-vjecari firmosi kontratën e fundit me Celtics, duke u rikthyer pas katër sezonesh të bardhegjelbrit. Pierce do ta mbyllë aventurën e gjatë në NBA pikërisht me ekipin që u shpall kampion në vitin 2008.

“Është nder për mua që më jepet edhe një herë mundësia për të qenë pjesë e Boston Celtics. Nuk mund ta imagjnoja mbylljen e karrierës sime diku tjetër”, – deklaroi Pierce, i cili ka pozuar me fanellën me numër 34.

Paul Pierce ka lindur në Aukland në Kaliforni dhe konsiderohet legjendë e Boston Celtics. Shumë shpejt fanella e tij do të tërhiqet për t’u vendosur në muzeun e TD Garden Arenas ku do t’u bashkohet të atyre që kanë shkruajtur historinë e kësaj skuadre. Për 15 vite me Boston Celtics është shquar për saktësinë e gjuajtje për tre, duke shënuar plot 1823 pikë. Gjuajtje të lira ka realizuar 6434 pikë, teksa ka rikuperuar 1583 topa. Është lojtari i dytë me më shumë pikë për Bostonin me 24 021 pikë në total.