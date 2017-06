Botev, Kirov kërkon kualifikimin që në Tiranë

Partizani-Botev Plovdiv, një ndeshje që vlen shumë për bullgarët e Botev Plovdiv dhe trajnerin e tyre Nikolay Kirov. Në konferencën e zakonshme për shtyp përpara ndeshjes që çel zyrtarisht sezonin europian të Botev, numri 1 i stolit të skuadrës mike analizon duelin me Partizanin dhe e pranon se do të jetë një përballje shumë e vështirë ajo që do të luhet të Enjten në “Selman Stermasi” ku Botev synon të hedhë një hap të madh për të avancuar në fazën e dytë të Europa League.

“Luajme perballe nje kundershtari me tradite te madhe ne futbollin shqiptar dhe qe sezonin e kaluar u paraqit shume mire ne Europe dhe ne kampionat. Kemi ndjekur disa ndeshje nga sezoni i kaluar dhe kemi krijuar nje ide te pergjithshme per Partizanin. Ndaj tyre do të luajme si ndaj cdo kundershtari, por nuk kemi frike”.

Në vijim, Kirov ndalet te gjendja e ekipit së tij, duke theksuar se skuadra ka punuar mirë gjatë fazës përgatitore dhe është gati për të testuar forcat në fushën e lojës, pavarësisht kushteve jo shumë të favorshme klimaterike pasi në Tiranë priten temperatura shumë të larta në orarin zyrtar të ndeshjes.

“Presim nje loje agresive, objektivi yne eshte nje rezultat pozitiv per ta shfrytezuar ne ndeshjen e kthimit. I trembeni temperaturave? Moti eshte njesoj per te dyja skuadrat. Temperatuta te tilla jane te njejta per te dyja skuadrat dhe nuk eshte mire te luajme ne kushte te tilla por ne do te provojme te bejme loje tone dhe te marrim rezultat. Jemi pergatitur me lojtaret qe jane ne skuader ketu ne Tirane dhe largimi i kater lojtareve nuk quhen munhesa. Do te provojme te marrim maksimumin me kontingjentin aktual”.



Pavarësisht se Botev i luan ndeshjet si pritës jo në stadiumin e shtëpisë për shkak të rikonstruksionit, për trajnerin e skuadrës bullgare nuk përbën asnjë problem. Ai shprehet se skuadra do të japë maksimumin në takimin e kthimit edhe pse do të jetë rreth 300 km larg shtëpisë në qytetin Burgas.