Brdaric jep dorëheqjen nga Shkëndija e Tetovës

Thomas Brdaric nuk është më trajneri i Shkëndijës së Tetovës. 42-vjecari gjerman, i cili nuk arriti dot objektivin sezonal për t’i shpallur kampionë të Maqedonisë, kuqezinjtë, ka dhënë dorëheqjen nga skuadra tetovare, dorëheqje që është pranuar nga krerët më të lartë të klubit të Shkëndijës. Nga tani e deri në fund të sezonit, Shkëndija do të drejtohet nga ndihmësi i parë i trajnerit gjerman, Erhan Selimi. Brdaric e mori drejtimin e klubit shqiptar që luan në kampionatin maqedonas në fillim të këtij viti me synimin për të fituar titullin kampion, por 4 javë përpara fundit, Shkëndija ka 13 pikë më pak se Vardari i Shkupit në renditje me skuadrën kryeqytetase që ka mbrojtur me sukses trofeun e kampionit.

Brdaric falenderoi drejtuesit e klubit të Shkëndijës për besimin që i dhanë dhe në të njëjtën kohë u kërkoi atyre largimin me justifikimin se nuk arriti dot objektivat që i kishte vendosur vetes kur u emërua në krye të stolit të skuadrës tetovare. Përsa i përket Erhan Selimit ai do ta drejtojë Shkëndijën në 4 ndeshjet e mbetura të kampionatit por edhe në finalen e Kupës së Maqedonisë, ndaj Pelisterit, kompeticion të cilin skuadra tetovare do të kërkojë ta fitojë për të dytin vit rradhazi.