Bregu me shokë poshtë pritshmërive, zhgënjen Luftëtari

Problemet tona më të mëdha filluan kur u ngjitëm në vendin e 4-t, frazë kjo e trajnerit të Luftëtarit Mladen Milinkovic, njeriut që papritur bëri të konsiderohej e madhe, një skuadër të vogël, që e nisi sezonin me shpresën për të mbijetuar në elitën e futbollit shqiptar. Humbja 3-0 ndaj Skënderbeut në Korcë dhe barazimi 1-1 ndaj Lacit në Gjirokastër kanë rikthyer me këmbë në tokë Luftëtarin, skuadrën surprizë të këtij sezoni. Ndaj korcarëve bluzinjtë nuk luajtën keq duke vuajtur edhe mungesat e shumta që kishin në formacion, por kundër Lacit sfidën në të cilën të gjithë tifozët gjirokastritë prisnin suksesin e skuadrës së tyre, Dejvi Bregu me shokë nuk e mbajtën dot presionin duke u ndalur në një barazim 1-1. Tashmë pritshmëritë mbi këtë Luftëtar janë të mëdha madje nëse Skënderbeu fiton Kupën e Shqipërisë, nuk do të ishte aspak cudi që bluzinjtë, të cilët një sezon më parë luan në kategorinë e parë, të kualifikohen në paraeliminatoret e Europa League.

Kanë mjaftuar disa ndeshje të bukura të bluzinjëve, që të gjithë të mendojnë se kjo skuadër i ka mundësitë për të qenë forca e 4-t e këtij kampionati. Tashmë të gjithë e kanë harruar faktin që Lufëtari ka në përbërje shumë lojtarë të rinj në moshë, por për tia sjellë në vëmendje opinionit sportiv në vend, një fakt të tillë mendoi trajneri serb Milinkovic, i cili në fund të sfidës ndaj Lacit, kujtoi se djemtë që ai drejton nuk kanë shumë përvojë në kategorinë Superiore dhe e kanë të vështirë të pranojnë presionin që të jep vendi i 4-t. Luftëtari i ka mundësitë për tu ringritur pas 2 rezultateve jo të mira, por për ta realizuar këtë dhe për të tentuar ta mbyllin sezonin të 4-tit, bluzinjtë kanë nevojë për magjitë e Dejvi Bregut në fushë, për shpërthimet e Kristal Abazajt, për muskujt e Behar Ramadanit në qëndër të mesfushës, për forcën e Edy Bojom në mbrojtje apo edhe për golat e Rexhinaldos në sulm. Ndaj Lacit këta lojtarë nuk u shfaqën në versionin e tyre më të mirë dhe sic e tha edhe trajneri Milinkovic, Bregu, Rexhinaldo dhe Abazaj kanë nevojë për më shumë besim dhe më pak presion për të arritur nivelin e shfaqur në fazën e dytë. Në Gjirokastër besojnë, por që ky Luftëtar të surprizojë sërish, ka nevojë për sa më shumë mbështetje dhe për më pak presion.