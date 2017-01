Brisbane, Nishikori me vuajtje në çerekfinale

Kei Nishikori rrezikon në turneun e Brisbane por ia del mbanë të kualifikohet në fazën tjetër. Japonezi pret biletën për në çerekfinale pasi kaloi me vështirësi amerikanin Jared Donaldson edhe pse e nisi lojën me humbje në setin e parë. Numri 5 i botës iu kundërpërgjigj amerikanit me një 6-4 në të dytin dhe në të tretin dominoi 6-3 duke e mbylur sfidën në 2 orë e 25 minuta lojë. Në fazën tjetër Nishikori do të vendoset përballë australianit Thompson i cili bëri surprizën e 1/8-ave duke eliminuar spanjollin Ferrer.

Edhe pse humbi setin e parë 6-4, Thompson u rikthye në lojë me dy setet pasardhës 7-5, 7-5 për të siguruar kualifikimin historik në turneun që konsiderohet edhe si antipasta e grand slamit të parë të sezonit, Australian Open.

Në kategorinë e femrave, Roberta Vinci nuk hasi vështirësi ndaj japonezes Misaki Doi. Italiania kaloi lehtësisht në dy sete 6-4, 6-2 në një orë e 19 minuta lojë. Në çerekfinale, 33-vjeçarja do të sfidojë çeken Karolina Pliskova. Ndërkohë, për australianen 16-vjeçare Destanee Aiava përfundon aventura në Brisbane. Ajo nuk arriti t’i bënte ballë ruses Svetlana Kuznetsova. Numri 9 i botës dominoi sfidën në dy sete duke e mbyllur lojën me rezultatin përfundimtar 6-4. 6-3.