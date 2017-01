Bruno Lulaj me Skënderbeun drejt Antalias

Bruno Lulaj është ribashkuar me Skënderbeun, duke udhëtuar me kampionët drejt Turqisë për fazën përgatitore. Mbrojtësi nga Elbasani ka befasuar duke u paraqitur në aeroportin Nënë Tereza me kostumin e korcarëve. Ndërkohë me të mbërritur në Turqi vetë futbollisti duke shfrytëzuar faqen e tij në facebook ka bërë zyrtare rikthimin e tij tek kampionët, ku ka falenderuar ekipin e Lacit për pjesën e parë të sezonit. Me fanellën bardhezi, 21-vjecari ka luajtur 17 ndeshje ku në total ka zhvilluar 1460 minuta.

Në dy fazat e para Lulaj ka munguar vetëm ndaj Korabit në sfidën e parë të fazës së dytë, ku kurbinasit fituan minimalisht 1-0. Ish qendërmbrojtësi i 21- vjecarëve të Shqipërisë ishte një nga pikat kryesore të Lacit pasi ka shënuar 2 gola të rëndësishëm për formacionin e Ramadan Ndreut. I pari në Reshit Rusi ndaj Vllaznisë që i dhuroi 3 pikëshin e parë në kampionat skuadrës dhe një javë më pas në shtëpi evitoi humbjen ndaj Flamurtarit me golin e shënuar në minutat e fundit. Në Korcë Bruno Lulaj shihet si një përforcim i rëndësishëm, duke parë mungesat e shumta që ka patur Skënderbeu në qendër të këtij reparti, për arsye mungesash dhe pezullimesh. Në disa ndeshje ish trajneri Andrea Agostinelli ka vendosur në qendër të mbrojtjes nigerianin Nuredin Orelesi, një emergjencë që detyroi drejtuesit të rikthejnë Lulajn në skuadër pas huazimit tek Laci.