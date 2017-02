Bruno Lulaj rikthehet te Laçi

Nga Laci te .. Laci. Bruno Lulaj kthehet sërish në Kurbin aty ku nisi sezonin. Qendërmbrojtësi që zhvilloi fazën përgatitore të dimrit me Skënderbeun, duke zyrtarizuar madje rikthimin te klubi që zotëron kartonin e tij, ka lënë Korcën për tu drejtuar sërish nën Lac ku tanimë gjen trajner Bledar Sinellën për pjesën e mbetur të sezonit. Në aspektin procedurial, burime në FSHF sqarojnë se Lulaj i cili u huazua verën e kaluar nga Skënderbeu te Laci per nje sezon, formalisht figuron si futbollist i skuadrës kurbinase, pasi gjatë merkatos së dimrit nuk u paraqit në këtë institucion një akt i prishjes së kontratës së huazimit, kështu që nuk ekzistojnë pengesa për aktivizimin e tij sërish te Lazi. Qendërmbrojtësi 21 vjecar, pjesë edhe e ekipit të “Shpresave” të Shqipërisë mund të konsiderohert një përforcim i rëndësishëm për kurbinasit që kanë humbur për pjesën e mbetur të sezonit Rajovic. Gjatë dy fazave të para të kampionatit Lulaj, luajti plot 17 ndeshje me Lacin për një total prej 1460 minutash, kontributi i mbrojtësit madje nuk mungoi edhe në sulm pasi shënoi edhe dy gola , në Reshit Rusi ndaj Vllaznisë, dhe një javë më pas ndaj Flamurtarit. Tani futbollisti rigjen në Lac trajnerin Bledar Sinella duke kërkuar të gjejë të njëjtat hapësira për të cilat i duhet të konkurojë Qaqin dhe Gjonin.