Bushi: Ndaj Francës, Shqipëri sulmuese dhe me grintë

Vjen momenti i të vërtetës për kombëtaren e Shpresave që drejtohet nga Alban Bushi. Kuqezinjtë 21-vjecarë do të përballen me Francën në një test miqësor, që do të shërbejë për të kuptuar gjendjen reale të futbollistëve para sfidës së parë eliminatore të Europianit me Estoninë. Në konferencën për shtyp para kësaj ndeshjeje, Bushi siguroi se do të jetë një Shqipëri agresive, e cila duhet të tregojë se është e aftë të rivalizojë me kundërshtarët më të fortë.

Franca është një emër i madh dhe motivues për të gjithë lojtaët. Ne duhet të jemi të aftë të përballemi me skuadra më të forta. Ju siguroj që do të jetë një Shqipëri me grintë dhe sulmuese, sepse kështu duhet të luajmë edhe ndaj Estonisë.

Informacionet për Francën Bushi i ka marrë së fundmi nga ish-futbollisti i kombëtares Edvin Murati, ndërsa Estoninë tregon që e ka studiuar në detaje që pas hedhjes së shortit.

Trajneri i Francës ka ndeshjen e tij të parë. Edvin Murati më ka dhënë disa informacione për këtë skuadër ndërsa Estonina para dy muajsh ka barazuar me Skocinë. Është një skuadër shumë e fortë me lojtarë shumë të mirë në përbërje.

Bushi i shpreh i bindur se te Shpresa kalojtarë shumë cilësorë, e që një ditë do të luajnë me klube të rëndësishme në Europë.

Unë kam një listë prej 80 apo 90 futbollistësh, por jam i detyruar të grumbulloj vetëm 25 prej tyre, pra ata që janë më në formë. Mendoj se ka shumë elementë cilësorë dhe shumë prej tyre besoj do të luajnë në ekipe të mëdha europiane.

Në krah të trajnerit të 21-vjecarëve në konferëncë për shtyp u shfaq zbulimi i këtij sezoni në Superiore, Albi Doka, tek i cili dallohej qartë gëzimi që do të veshë fanellën kuqezi. Sa i përket të ardhmes 19-vjecari e pranoi se ka disa oferta, por vëmendjen e ka të përqendruar te Shpresa dhe Tirana.