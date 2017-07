Calhanoglu, goditja e radhës e Milanit

Milani nuk përmbahet më në merkato. Kuqezinjtë kanë realizuar edhe goditjen e 6-shtë duke treguar edhe njëherë tjetër se janë një nga klubet më aktive gjatë kësaj vere. Ndryshimi në drejtim ka bërë që te Milani paratë të mos jenë më një problem dhe tashmë tifozët mund të krenohen se do të kenë një skuadër të denjë për të luftuar për vendet e para të renditjes në Serinë A. Hakan Calhanonglu mund të konsiderohet në të gjitha efektet një futbollist i Milanit. 7-herë kampionët e Europës kanë arritur akordin me Bayer Leverkusenin për të bërë të mundur kalimin në Milano të mesfushorit turk. Marrëveshja është mbyllur për 22 milionë Euro plus bonuset. Edhe pse kërkesat e klubit gjerman për të lënë të lirë 23-vjecarin ishin më të larta me Leverkusenin që kërkonte rreth 30 milionë Euro, drejtuesit e Milanit kanë rezistuar duke detyruar drejtorin sportiv të Aspirnasve Rudi Voeller të pranojë një ofertë më të ulët. Që ky operacion merkatoje të mbyllej me sukses ka ndikuar edhe dëshira e Calhanonglu me futbollistin që bëri gjithcka që kishte në dorë për tu transferuar te Milani. 23-vjecari i përfaqësues turke të Hënën do të kryejë vizitat mjekësore me Milanin për tu konsideruar në cdo efekt një futbollist i skuadrës kuqezi. Roli i preferuar i Calhanonglu në fushë është ai i mesfushorit mbrapa dy sulmuesve, ndërkohë që goditjet standarte janë pika e tij e fortë. Deri tani në karrierë 23-vjecari ka mbajtur veshur fanellat Karlsuruhes, Hamburgut dhe Bayer Leverkusenit teksa ka arritur të koleksionojë plot 51 asiste. Për Milanin afrimi i Calhanonglu është një investim i rëndësishëm për të ardhmen duke parë të dhënat e lojtarit.