Cekici dhe Grezda shkëlqejnë në sytë e De Biasit

Endri Cekici dhe Eros Grezda shkëlqejnë në sytë e Gianni De Biasit. Pikërisht për të vëzhguar dy talentet kuqezinj trajneri i Kombëtares Shqiptare udhëtoi drejt Zagrebit për të parë nga afër sfidën e kampionatit kroat mes Lokomotivës së Zagrebit dhe Osijek, takim në të cilin u aktivizuan tre lojtarë shqiptarë. Ndeshja përfundoi 2-0 për Lokomotivën dhe goli i parë për kënaqësinë e De Biasit u vesh i gjithi në ngjyrat kuqezi. Në minutën e 32-të një krosim i Grezdës nga e djathta e sulmit u shfyrtëzua në mënyrën më të mirë nga talenti pogradecar Endri Cekici.

Mesfushori i përfaqësueses Shpresa të Shqipërisë goditi bukur me kokë brenda zone duke mos i dhënë asnjë shans portierit kundërshtar për avantazhin e Lokomotivës së Zagrebit. Në këtë ndeshje Grezda dhe Amir Rrahmani ish futbollisiti i Kombëtares Shqiptare aktualisht pjesë e përfaqësues së Kosovës qëndruan në fushë për 90 minuta, ndërkohë që Cekici edhe pse zhbllokoi sfidën me golin e tij, u zëvendësua në minutën e 57-të. Në fund të ndeshjes Grezda dhe Cekici pozuan me trajnerin De Biasi me shpresën se të dy të do të jenë pjesë e Shqipërisë në ndeshjet e ardhshme. Ndërkohë që Grezda synon debutimin me kuqezinjtë pasi është grumbulluar në sfidën e fundit, 20-vjecari Cekici pret thirrjen e parë nga De Biasi.