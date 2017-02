Cështja Skënderbeu i kalon zyrtarisht “Etikës”. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi nëpërmjet një komunikatë zyrtare se Komisioni i Etikës pranë këtij institucioni do të hapë një proces në lidhje me Skënderbeun, pas dënimit për trukim ndeshjesh që kampionët e Shqipërisë morën nga Uefa me pezullimin 1-vjecar nga kompeticionet europiane verën e kaluar. Ky hap i Federatës Shqiptare të Futbollit vjen pasi në adresën e saj ka shkuar vendimi i zbardhur i Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv në Lozanë që ishte njëkohësisht edhe hallka e fundit e juridiksionit sportiv në arenën ndërkombëtare për këtë cështje. Në daljet e tyre publike në të kaluarën zyrtarët më të lartë të FSHF, ishin shprehur se një procedim vendas mund të niste vetëm pasi të kishin në dispozicion vendimin e zbardhur të Kas, sic edhe është vepruar.

Tanimë i takon Komisionit të Etikës të vazhdojë ndjekjen e hapave procedurialë me hetimin e ndeshjeve të dyshuara të Skënderbeut. Mbetet për tu parë se cila do të jetë realisht mundësia e këtij institucioni për të zbuluar apo faktuar dicka më tepër, ndërkohë që vetë Uefa në vendimin e saj për dënimin e Skënderbeut, u bazua kryesisht në luhatjen e koeficentëve dhe fluksion e kuotave në Kompanitë e Basteve, duke krijuar edhe një precedent të rëndësishëm në lidhje me këtë praktikë pasi Gjykata e Arbitrazhit Sportiv në Lozanë la në fuqi dënimin e Uefa-s duke konfirmuar si prova të vlefshme pikërisht këto luhatje.