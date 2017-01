Cetkovic: Te Partizani për të rikthyer titullin

Marko Cetkovic është emri më i ri në radhët e Partizanit. Mesfushori malazez që në të shkuarën ka veshur fanellën e Laçit në Kategorinë Superiore, është bashkuar me ekipin e kuq në Antalya duke u vënë nën urdhrdhrat e trajnerit Sulejman Starova. Në prag të sfidës miqësore kundër azerëve të Qabalas, 30-vjeçari u ndal në mikrofonin e Supersport ku rrëfeu emocionet e aventurës së re me Partizanin.

“Jam shumë i lumtur që arrita të nënshkruaja me Partizanin pasi ky është ekipi më i madh në Superligë. Partizani është një klub i madh dhe kjo është një mundësi e artë për mua si futbollist. Nënshkruajta një kontratë 6-mujore me opsion rinovimin në fund të sezonit dhe besoj se ky është sezoni i duhur që Partizani të fitojë titullin kampion”.

Cetkovic e pranon se eksperienca e madhe në kampionatin shqiptar por edhe në Mal të Zi e Serbi, do ta ndihmojë të përshtatet sa më shpejt me grupin e drejtuar nga Starova. Ai është fitues i Kupës së Shqipërisë me fanellën e Laçit, por beson se tashmë ka ardhur koha që të prekë edhe titullin.

“Kam shumë eksperiencë sepse kam fituar tituj si në Serbi dhe në Mal të Zi. Kam eksperiencë në Shqipëri dhe nuk do ta kem aspak problem te pershtatem në Superligë. Shpresoj s të bëj sa më mirë për të arritur objektivat e klubit”.

Afrimi i 30-vjeçarit e komplikon punën e trajnerit Starova, i cili ka zgjedhje të shumta në repartin e avancuar, por Cetkovic beson se konkurrenca është e shëndetshme, ndërsa beson se pas 24 viteve, Partizani do të rikthehet në majën e Shqipërisë.

“Ne kemi nje skuader te mire dhe shume opsione ne mesfushe dhe sulm. Puna ime eshte te luaj mire sepse vendimet i merr trajneri. Do t’i respektoj vendimet e tij. Besoj se mund te fitojme titullin pas 24 viteve. shpresoj te jete viti jone me fat per nje sezon te sukseshshem”.