Champions Cup, Bayerni fiton të parën, mposht 3-2 Chelsean

Bayerni i Mynihut fitoi 3-2 me Chelsean në Champions Cup në sfidën e zhvilluar para afër 50 mijë shikuesve në stadiumin e Singaporit, ku luajti një ndeshje me dy fytyra. Kampionët e Gjermanisë e nisën vrullshëm këtë përballje duke shënuar 3 herë brenda 27 minutave lojë, me Thomas Muller që spikati në rolin pas sulmuesit të avancuar Robert Lewandwski në skemën 4-2-3-1.

Në minutën e 6-të ishte Rafinha që befasoi Courtois menjë goditje diagonale, që, pasi gjeti shtyllën, përfundoi në rrjetë.

Vetëm 6 minuta më pas Frank Ribery i krijoi vetes hapësira na thellësi të zonës duke krosuar në anën tjetër për Muller, që goditi fluturimthi për golit e 2-0.

Sulmuesi bavarez tregoi klasin e tij me një finalizim nga distanca në të 27-ën pas një kundërsulmi të shpejtë, me Courtois që detyrohet ta nxjerrë për herë të tretë topin nga rrjeta.

Chelsea arriti të reagonte me gol vetëm në minutën e tretë shtesë të pjesës së parë, pas një goditjeje të fortë të Marco Alonsos paksa prirët me portën.

Gjatë pjesës së dytë Ancelotti dhe Conte bënë zëvendësime të shumta, ndërsa goli i fundit i sfidës u shënua nga Batshway në minutën e 85-të.