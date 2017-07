Chelsea arrin akordin me Monaco për Bakayoko

Sagës së transferimit te Tiemoue Bakayoko tek Chelsea i erdhi fundi. Shifra prej 40 milionë paund vulosi ditën e mërkurë marrëveshjen mes palëve, Monakos dhe Chelseat. Në të vërtetë Blutë e Londrës prej kohësh kanë qënë në bisedime me kampionët e Ligës së Parë Franceze, me të cilët paraprakisht transferimi dukej i mbyllur ashtu sikurse ishte vendosur edhe paga që do të merrte 22 vjecari francez, por ajo cka mbante pezull këtë marrëveshje ishte pikërisht gjendja shëndetësore e mesfushorit, pasi Chelsea kurrsesi nuk mund të firmoste për një lojtar të dëmtuar. Gjithsesi, pas një ndërhyjrje të lehtë që kreu në gju gjendja e përgjithshme e Bakayokos në këtë hark kohor u paraqit mjaft e mire dhe pas vlerësimit, stafi mejkësor i Chelseat beson se me trajtimin e duhur ai do të rikuperoje formën optimale brenda pak kohesh. Me këtë blerje buxheti i shpenzuar nga Klubi i Chelseat në këtë merkato arrin shifren e £75milione paundwve, pasi vetëm pak kohe më parë kontraktuan edhe Antonio Rudiger nga Roma për 35 milione paund.