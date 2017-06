Chelsea, e ardhmja e James Rodriguez

E ardhmja e James Rodriguez mund të jetë tek Chelsea. Futbollisti i Realit të Madridid edhe gjatë merkatos dimërore ishte pranë kalimit tek “Blutë e Londrës”, por në fund marrëveshja nuk u arrit. Tashmë duket se transferimi tek kampionët e Anglisë është i realizueshëm. Trajneri i Chelsea, Antonio Conte e sheh kolumbianin si pasardhës të Cec Fabregas, i cili do të largohet nga skuadra. Drejtuesit e Realit të Madridit kanë dhënë “ok” për largimin e James Rodriguez, për të cilin kërkojnë 80 milionë Euro, për cdo skuadër që kërkon të ketë në dispozicion shërbimet e tij.

Për mesfushorin kandidatët nuk mungojnë, por e ardhmja mbetet e paqartë, e vetmja garanci është se sezonin e ardhshëm ai nuk do të jetë pjesë e “Los Blancos” për shkak të minutave të pakta që atij ia vënë në dispozicion përgjatë këtij sezoni. Interes për shërbimet e futbollistit ka shfaqur edhe Interi sëbashku me Arsenalin. James Rodriguez u transferua në radhët e kampionëve të spanjës në vitin 2014. Në total 25-vjecari me fanellën e Realit të Madridit numëron 110 paraqitje, nga ku ka arritur të realizojë 36 gola.