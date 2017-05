Chelsea feston titullin, Man. City e Liverpool në Champions

Chelsea shpallet zyrtarisht kampion në Angli dhe është titulli i 5 që fiton nën drejtimin e Abramovich. I 6 historinë e tyre. JT mbyll karrierën me blutë në mënyrë të vecantë, del nga loja pas 26′, aq sa edhe numri që mbante në fanelë.

I pranishëm në titullin e parë të Roman, ai u bë kapiteni më i suksesshëm duke lënë pas Roy Keane me 4 tituj kampion. Ndërsa Chelsea që fitoi ndeshjen e 30, vendosi një rekord për eventin me 20 skuadra në ishull. Javier Manquillo hapi serinë e golave.

Por Sunderland i rrëzuar në Championship nuk mundi të rezistojë dhe vendasit asfaltuan miqtë me Willian, Hazard, Pedro & Batshuayi 2 herë në fund. Titulli i 1-rë në Angli për Conte’n që konfirmoi lidhjen shpirtërore të klubit anglez me trajnerët italianë.

Ish trajneri i Italisë dhe 3 herë kampion me Juventus’in, vazhdon kështu në rrugën e Vialli’t, Ancelotti’t dhe Di Matteo’s. E megjithatë sezoni i kampionëve nuk përfundon këtu. Një javë më pas në Wembley, ata do të kërkojnë FA Cup ndaj Arsenal.

Për double, Chelsea duhet të përkeqësojë akoma më shumë sezonin e topcinjve që për të parën herë në 20 vjet nuk do të luajnë në UCL. Tottenham dhe Man City do të bashkohen me kampionët në grupet e Champions, atje ku kthehet edhe Liverpool.