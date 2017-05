Chelsea gati rinovimi e Conten,”largon” Interin

Chelsea shuan shpresat e Interit për një kthim të mundshëm të Antonio Contes në Serinë A. Pas zërave të ditëve të fundit se drejtuesit zikaltër do të bëjmë cmos për ta bindur trajnerin italian që të marrë drejtimit skuadrës milaneze, vjen dhe reagimi nga mediat angleze. Në pritje të zyrtarizimit të titullit kampion në Premier League, që mund ndodhë që këtë javë nëse Chelsea arrin të mposhtë West Bromwich, drejtori teknik i bluve të Londrës Michael Emenalo po punon edhe për rinovimin e kontratës së Contes, i cili e ka të qartë se trofeu i Premier Leagues do ta rriste automatikisht pagën e tij. Pronari rus Roman Abramovic e ka praktikë punë që e shpërblem menjëherë trajnerin fitues. Kontrata e re e Contes do të jetë e vlefshme deri në vitin 2019. Vështirë të mendosh se mund të ndodhë e kundërta, pra që Conte të refuzojë dhe të kërkojë të marrë drejtimin e Interit, për ta nisur nga pika zero. A ika ndërtuar një skuadër që ka marrë shumë nga karakteri i tij fitues dhe me siguri do të ngrejë shumë më lart stekën duke pretenduar Champions Leaguen, kompeticion që e ka shijuar si futbollist por ende jo si trajner.

Është e qartë se te Chelsea nuk janë problem paratë për të mbajtur Antonio Conten. Aktualisht paguhet rreth 5.5 milionë euro neto në sezon, plus bonuset, shifër që e rendit në vendin e shtatë në listën e trajnerëve më të paguar në botë, por Abramovic pas vitit të parë që po mbyllet me titullin në Premier League, do t’i ofrojë një pagë të re më të lartë që mund të shkojë nga 8 – 9 milionë euro në sezon. Një shifër kjo ndoshta ende larg shumës 10 deri 15 milionë, që mund të ofrojë Interi, por e mjaftueshme për ta kënaqur italian, i cili ndihet më komod në një skuadër ku mori shumë shpejt frytet e punës së tij.