Chelsea, Nainggolan objektivi i parë në merkato

Chelsea nuk heq dorë nga Radja Nainggolan. Është mesfushori belg i Romës objektivi i parë i Bluve të Londrës në merkaton e Janarit. Sipas mediave angleze Roman Abramovich presidenti i Chelsea-it me kërkesë të trajnerit Antonio Conte po bën gati një ofertë të majme prej rreth 50 milionë Eurosh për të bindur skuadrën verdhekuqe të lërë të lirë 28-vjecarin me origjinë indoneziane. Një pjesë të mirë të parave të fituara nga shitja e brazilianit Oscar te skuadra kineze e Shanghai Sipg drejtuesit e Chelsea-it po mendojnë ti shpenzojnë për Radja Nainggolan, i cili nëse transferohet në Stamford Bridge do të përforconte gjithnjë e më shumë mesfushën e skuadrës londineze.

Megjithatë ky operacion merkatoje nuk është aspak i thjeshtë për Chelsea-in pasi Roma nuk dëshiron ta shesë lojtarin ndërkohë që edhe vetë mesfushori i përfaqësues belge i ka thënë njëherë jo, Bluve të Londrës përpara disa muajsh. Në këtë mënyrë do të jetë shumë e vështirë që Nainggolan të lëvizë në Janar edhe pse Antonio Conte dhe Chelsea nuk heqin dorë dhe do të bëjnë ta pamundurën që 28-vjecari të jetë një futbollist i Bluve të Londrës.