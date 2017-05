Cicmil: Jam i ndërshëm, kalova dy vite të mrekullueshme!

Zyrtarizohet largimi i Stephan Cicmil nga Vllaznia një ditë pas humbjes dramatike me Skënderbeun dhe deklaratës së trajnerit Armando Cungu, sipas të cilit mbrojtësi dhe portieri Agovic nuk do të jenë pjesë e skuadrës së tij jo vetëm në të ardhmen por as në ndeshjet e mbetura sezonale. Më anë të një letre të hapur 26-vjecari, iu kundërpërgjigj në mënyrë të moderuar akuzave të Cungut që e konsideronte të papërgjëgjshëm dhe shkaktar jo vetëm të disfatës në Korcë por edhe të shumë gabimeve të tjera që i kanë kushtuar shumë pikë Vllaznisë.

Ndër të tjera Cicmil sqaron: ”

“Kam luajtur me ndershmëri dhe profesionalizëm për rreth 50 ndeshje dhe gjithnjë kam lënë zemrën në fushë. Për sa i përket ndeshjes së djeshme me Skënderbeun, dua të theksoj se ishte ndeshja ime e parë pas 3 muajsh dhe pas dëmtimit në ndeshjen e parë të pjesës së dytë të kampionatit. Kisha një dëshirë të jashtëzakonshme të isha në maksimumin tim për t’u rikthyer në fushë. E dimë që gabimet janë pjesë e futbollit dhe dje, nën rrethana të pafate, nuk e pashë fare topin, më erdhi nga pas dhe më goditi në krah. E gjitha kur po mundohesha të mos e lija të zbuluar futbollistin e Skënderbeut që po mbulojë. Nga gjithë ndeshjet që kam luajtur në Superiore, kjo ishte ndoshta ajo që dëshiroja më shumë që ta fitonim dhe jam personi më i trishtuar nga të gjithë për atë humbje.Shkrimet negative në media kundrejt emrit tim janë tendencioze! Si një person i ndershëm dhe një futbollist profesionist, nuk i kuptoj!Për mua, ishte një nder që kalova dy vite të mrekullueshëm në një klub kaq të madh, që është më i madh se një individ, sepse ne jemi të gjithë kalimtarë, ndërsa Vllaznia mbetet përjetë!!!”