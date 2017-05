Cikalleshi: Po tregoj cfarë jam i aftë të bëj në Turqi

Sokol Cikalleshi po përjeton një nga momentet më të mira në karrierë në kampionatin turk, aty ku iu desh të ringrihej pas një periudhë jo fort të kënaqshme në seoznin e dytë me Bashakshehirin. Tashmë pjesë e Akhisarit, skuadër me të cilën ka shënuar 5 gola në 10 ndeshje, 2 vetëm në përballjen e fundit Gaziantepsporin, 26-vjecari tregon në një lidhje telefonike për Supersport se synimi është mbyllja e kampionatit në vendin e shtatë.

“Gëzimi është dyfish, sepse shënova dhe fitoi ekipi. Kemi zhvilluar ndeshje të mira dhe shpresoj të vazhdojmë kështu, që të ngjitemi sa më lart ne klasifikim. Objektiv është vendi i shtatë.”

Për Cikalleshin largimi nga Bashakshehiri, ku mundësitë për aktivizim ishin zvogëluar, ishte vendimi i duhur. Forma që po treon te skuadra e re e vërtetojnë këtë.

“Isha shumë mirë te Bashakshehiri, por vitin e dytë gjërat morën mbrapsht. Kur erdhi Adebajori shpresa për aktivizim u venit ndaj vendosa të shkoj te Akhisari për të treguar se cfarë është i aftë të bëjë Sokoli në kamionatin turk.”

Futbolli turk, sipas Cikalleshit është specifik: nëse arrin të përshtatesh në vitin e parë, gjithcka më pas bëhet ë e thjeshtë.

“Kur erdha në fillim specialitët me thoshin që nëse do të mbijetosh në vitin e parë do ta kesh më të lehtë dhe kur i mendoj këto fjalë e kuptoj se kanë qenë të drejta.”

Një Cikallësh në superformë është një bonus i madh edhe për kombëtaren, që kërkon ta mbyllë në mënyrën sa më të mirë të mundshme fushatën eliminatore të Botërorit.

“Uroj që ne të gjithë lojtarët e sulmit të vazhdojmë kështu, duke shënuar sa më shumë, që të jemi në formë sa më të mirë për takimin me Izraelin.”