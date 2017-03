Cleveland bie në Boston

LeBron James nuk arrin të shpëtojë nga disfata Cleveland Cavaliers pavarësisht formës së mirë të treguar në transfertën e Boston ku kampionët u mundën 99-103. Për herë të arë këtë sezon, skuadra nga Masacusets arriti të kalonte kundërshtarët nga Ohio që vuajti edhe mungesën e koordinimit të të sapombërriturit Deron Williams, i cili nuk arriti të shënonte në sekondat e fundit një 3 pikësh që mund ta kishte kthyer ndeshjen e Cleveland në korsinë e duhur. Ndërkohë, James regjistroi 28 pikë, 13 ribaunde dhe 10 asiste, ndërsa në krahun tjetër, Isaiah Thomas tregoi muskujt me 31 pikë për t’i siguruar ekipit të Boston një fitore shumë të rëndësishme për të tentuar vendin e dytë të Konferencës së Lindjes. Ndeshja më e bukur e mbrëmjes ishte ajo që u zhvillua në “Staples Center” të Los Angeles aty ku Houston bombardoi me 3 pikësha Clippers për të dominuar 122-103.

Raketat që arritën suksesin e 43 sezonal shënjestruan saktësisht koshin plot 20 herë nga jashtë zonës. Ishte dyshja Gordon-Williams që bëri diferencën, ndërsa James Harden shtoi pikët e nevojshme për të fshirë zhgënjimin e humbjes ndaj Indiana Pacers. Në Lindje, Toronto vazhdon të hasë vështirësi sepse është Washington që thyen këtë herë skuadrën kanadeze me rezultatin 105-96. Kryeqytetasit konfirmohen forcë e tretë në këtë divizion, ndërsa Raptors vazhdojnë rënien e lirë duke humbur ndjeshëm terren edhe pse e mbyllën pjesën e parë të sezonit në vendin e dytë. San Antonio Spurs rikthehet në shtëpi pas 8 ndeshjeve në transfertë dhe këtë e bën në mënyrën më të mirë me një fitore shumë të rëndësishme 100-99 ndaj Indiana Pacers. Fitorja e 7 në 8 ndeshjet e fundit për skuadrën e Greg Popovich që ngushton diferencën me kryesuesit e Golden State, duke vënë në dyshim vendin e parë të skuadrës nga Oackland. “Vrasësi i heshur” Kawhi Leonard dhuroi paraqitjen e zakonshme me 31 pikë dhe 10 ribaunde. Në përballjet e tjera, Utah Jazz u thye 80-107 nga Minesota, New Orleans Pelicans kaloi Detroit Pistons 109-86, New York diktoi ligjin në Orlando 101-90, Atlanta fitoi ndaj Dallas 100-95, ndërsa Brooklyn Nets bëri surprizën në Sacramento 109-100.