Cleveland në krizë, e mposht Dallas

Vijon forma me ulje ngritj e Cleveland Cavaliers, që pas fitores kundër Oklahma City Thunder u mposhtën 104 – 97 në parketin e Dallas Mavericks, skuadër që renditet në pjesën e poshtë të tabelës në Konferencën e Perëndimit. Pa Kevin Love Cavs nuk kanë ritmin e duhur, ndërsa Lebron James shënoi vetëm 23 pikë, dha 9 asiste dhe kontrolloi 9 topa nën tabelë. Për Mavericks spikati Barnes me 23 pikë dhe 11 ribaund.

Philadelphia 76-ers shkëlqeu në “Wells Fargo Center” kundër Sacramento Kings me rezultatin 122 – 119. Edhe pse shkuan deri +16 pikë gjatë periodës së dytë, Kings nuk arritën t’i rezistonin furisë vendasve, edhe pse kishin në përbërje lojtarin me të mirë të ndeshjes, DeMarcus Cousins, që reaizoi 46 pikë, dha 5 asiste dhe rukuperoi 15 topa nën tabelë. Pikërisht në minutat e fundit të ndeshjes 76-ers moir kryesimin duke fituar me vetëm tri pikë diferencë.

Vijon momenti i mirë i Minessota Timberwolves, që mposhti 111 – 105 Orlando Magic në një përba;;je ku shkëlqey Wiggins me 27 pikë. 98 – 98 përfundoi perioda e katër, ndërsa në kohën shtesë me Timberëolves regjistruan një rezultat të pjesshëm 13 – 7, për të sguruar fitoren e 19 sezonale që i afron disi me zonën Play Off.

Nuk di të ndalet Miami Heat, që iu imponua 104 – 96 në “American Airlines Arena” Brooklyn Nets, skuadrën më të dobët të Konferencës së Lindjes.

Isaiah Thomas ishte i papërmbajtshëm në fitoren 113- 109 të Boston Celtics ndaj Detoit Pistons. Me 41 pikë e 8 asist 27-vjecari rezultoi vendimtar me lojën e tij në fitoren e Celtics, që pozicionohen të dytët në Konferencën e Lindjes.

Fitore e rëndësishme edhe për Memphis Griezlies, që iu imonua 96-115 Phoenix Suns, falë paraqitjes mbresëlënëse të Mike Conley, që shënoi 38 pikë, dha 9 asiste dhe rikueroi 6 topa nën tabelë.