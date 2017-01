“Cmendet” Reali: 90 mln Euro plus Moratan për Dybala-n

90 milionë Euro plus kartonin e Alvaro Moratas për Paulo Dybalan. Kjo është oferta e cmendur e Realit të Madridit, që ka vënë në pozititë të vështirë drejtuesit e Juventusit. Nëse merret në konsideratë edhe fakti se kartoni i sulmuesit spanjoll, i cili u rikthye në verë në “Santiago Bernabeu” pikërisht nga Juventusi, vlerësohet rreth 50 milionë Euro, atëherë kemi të bëjmë me një transferimin që nëse realizohet do të thyejë rekordin e Paul Pobasë, për të cilin Manchester United shpenzoi 105 milionë Euro plus 5 të tjera bonuse gjatë merkatos së verës.

Edhe pse bëhet fjalë vetëm për zera merkatoje, në Angli më konkretisht “The Sun” shkruan se oferta është në tryezën e Juventusit. Si kundërpërgjigje drejtuesit juventinë mësohet se kanë kërkuar të përfshijnë në marrëveshje kartonin e Tony Kross ose të të Luka Modric, por qëndrimi i madrilenëve ka qenë kategorik. Muaji Janar prite të jetë shumë i nxehtë në aksin Torino – Madrid dhe kur bëhet fjalë për interesimin e gjigantëve spanjollë, e pamundura nuk ekziston.