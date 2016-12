E ardhmja e Fabio Coentrao me sa duket do te jete larg Real Madrid. Mediat spanjolle shkruajnë se 28-vjeçari me shumë mundësi do të largohet nga madrilenët, pasi skuadra ka nisur të kërkojë një futbollist me karakterisitkat e portugezit. Drejtusit e Realit kanë disa alternativa, por objektivi kryesor mbetet 25-vjeçari i Napolit, Faouzi Ghoulam, i cili pëlqehet shumë edhe nga Bayern Munich.