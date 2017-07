Conte, 280 mln Euro në dispozicion për 4 emra

Pasi rinovoi kontratën duke vendosur të vijojë me projektin e Chelsea-t, Antonio Conte po projekton afrimet e reja në merkato.

80 milion Eurot e shpenzuara për Alvaro Moratën janë vetëm fillimi i një merkatoje në hyrje për Blutë e Londrës. Trajneri italian ka qëndruar me synimin për të mbrojtur titullin kampion, teksa kushti i parë ishte përforcimi i skuadrës, duke qenë se këtë sezon Chelsea rikthehet të luajë në Europë pas një viti mungese. Sipas shtypit anglez, në dispzocion të Contes, janë plot 280 milion Euro për të përforcuar ekipin, ndërsa vetë trajneri ka piketuar emrat që dëshiron të afrojë. Nuk është më një mister që mbrojtësi brazilian i Juventusit, Alex Sandro është një preferencë e Contes teksa mbyllja e marëveshjes me klubin Torinez nuk duket i pamundur.

Një tjetër emër që përflitet prej javësh është ai i Fernando Llorentes, sulmuesi i Swansea, një njohje e vjetër e trajnerit italian. Për të përforcuar mbrojtjen Conte kërkon me ngulm Virgil van Dijk të Southampton, madje holandezi nuk stërvitet me ekipin prej disa ditësh, pasi ka kërkuar të largohet. Emri i fundit në listën e 48-vjecarit italian është bashkëkombasi i tij, mesfushori i Interit, Antonio Candreva. Ditët e fundit ka qënë menaxheri i futbollistit të kombëtares italiane ai që ka hapur një dritare për largimin e mesfushorit, që me shumë mundësi mund t’i bashkohet londinezëve për një aventurë të re. Për të 4 këta futbollistë Conte ka një buxhet prej 280 milion Eurosh dhe tashmë ka nisur tratativat për t’i veshur me fanellën e Chelsea-t, në mënyrë që kampionët të nisin sezonin të kompletuar me objektivin për të mbrojtur titullin por edhe për të shkuar sa më larg në Champions League.