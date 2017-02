Conte për Arsenalin: Ende mendoj për humbjen në “Emirates”

Humbja me Arsenalin më 24 Shtator të vitit të kaluar, në fazën e parë të Premier League, ishte për Antonio Conten një nga pikat më të ulëta të karrierës së tij si trajner. “Topçinjtë” fituan 3-0 dhe të tre golat e sfidës i shënuan në pjesën e parë me Sanchez, Walcott dhe Ozil. Trajneri italian nuk pësonte një humbje kaq të rëndë që kur drejtonte Sienën në Serinë B. Kjo humbje turpëruese në “Emirates” në fakt la shënje, sepse pas kësaj disfate Conte mori disa vendime shumë të rëndësishme në modulin e lojës, duke kaluar në 3-4-3, dhe në përzgjedhjen e futbollistëve. Sot Chelsea i tij kryeson me 9 pikë më shumë se dyshja Arsenal-Tottenham. Në prag të përplasjes së dytë me të besuarit e Wenger për javën e 24-ërt të Premier League-s, Conte kujton se e ka të vështirë ta harrojë atë disfatë.

“Unë e kam ende në kokë atë disfatë dhe shpresoj ta kenë edhe futbollistët e mi. Ishte një goditje e rëndë, nuk më kishte ndodhur kurrë më parë që skuadra ime të pësonte 3 gola brenda 40 minutave lojë. Pikërisht pas këtij takimi vendosa të ndryshoj modulin e lojës.”

Arsenalit do t’i mungpjë në pankinë Arsene Wenger, i pezulluar 4 ndeshje nga Federata e Futbollit për sjelljen e tij në takimin me Burnleyn më 22 Janar.

“Nuk e di cfarë efekti do të ketë te “Topçinjtë” skualifikimi i Wenger. Për mua është shumë e rëndësishme që do të jem në pankinë pranë futbollistëve të mi. Pres një ndeshje të ashpër, ndaj futbollistët e mi duhet të kenë grintën e duhur dhe të japin më të mirën nga vetja.”

Raportimet e fundit të merkatos flasin për një marrëveshje të arritur mes Diego Costas dhe një klubi kinez, me transferimin që pritet të ndodhë gjatë verës.

“Kam lexuar shumë për të ardhmen e Costas, për mua është shumë e rëndësishme që tani ndodhet këtu.”

Ndërsa për Lampard, Conte u shpreh se është diçka e trishtueshme për futbollin kur i japin fund karrierës kampionë si ai. Sipas italianit, Franki është një legjendë e Chelseat.

Për superpërballjen e “Stamford Bridge” foli edhe trajneri i Arsenalit, Arsene Wenger, i cili do të akomodohet në tribunë i mbrojtur nga një grup stjuartësh. 67-vjecari mund ta udhëzojë skuadrën e tij vetëm para ndeshjes dhe pushimit mes pjesëve. Francezi theksoi para këtij takimi se askush nuk e kishte menduar këtë ecuri të Chelseat pas disfatës me Arsenalin në fazën e parë, duke vlerësuar nga radhët e Bluve të Londrës vecanërisht Kanten, si futbollistin kyc në ruajtjen e ekuilibrave të ekipit.