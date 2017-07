Cristiano Ronaldo nuk lëviz nga Real Madrid

Nuk do të ketë lamtumirë të dhimbshme. “Los Blancos” mbetet në të ardhmen e Cristiano Ronaldos.

Sulmuesi është i përqendruar vetëm te Reali i Madridit dhe pavarësisht se vazhdon periudhën e pushimeve, e do t’i bashkohet ekipit vetëm në fund të Korrikut, mbetet i lidhur me projektin në “Santiago Bernabeu”. Lajmin e mirë për tifozët madrilenë e dha e përditshmja “Marca”, që përdorte titullin e madhe “Do të qëndrojë”, ndërsa citon edhe fjalët e lojtarit. “Fitimi i trofeve të rëndësishëm gjatë vitit të kaluar me klubin tim ishte një arritje fantastike. Do të ishte e bukur ti përsërisnim sukseset”.

Kjo ishte dekklarata e Cristiano Ronaldos rreth së ardhmes së tij, duke konfirmuar se dëshiron të qëndrojë te kampionët e Europës dhe të vazhdojë të fitojë trofe në Madrid. Pas problemeve me tatimet dhe akuzat për evazion fiskal në vlerën e disa miliona Eurove, fillimisht Reali u trondit nga zërat se 4-herë fituesi i Topit të Artë do të largohej nga “Santiago Bernabeu”, ndërsa mes skuadra të interesuara për ta blerë ishin Paris Saint-Germain dhe Manchester United.

Ronaldo e udhëhoqi Realin e Madridit drejt fitimit të katër trofeve gjatë sezonit të kaluar, duke përfshirë këtu edhe suksesin në Champions dhe titullin e parë në La Ligan spanjolle prej vitit 2012. Me portugezin që do të qëndrojë në skuadër, “Los Blancos” vazhdojnë të ëndërrojnë.