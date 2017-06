Cungu: Jemi vonë për të ndërtuar skuadrën

Pasi siguroi mbijetesën në javën e fundit në një finale me Tiranën, Vllaznia ka rënë në gjumin letargjik të verës, me pushimet që duket se po zgjasin së tepërmi. Në përfundim të sezonit u trumbetua që e ardhmja për Vllazninë do të ishte më e ndritur, me një skuadër që synim do të kishte rikthimin në Europë. Por për momentin e ardhmja e skuadrës shkodrane është në pikëpyetje me lojtarë të larguar dhe asnjë tratativë për tu përforcuar. Trajneri Armando Cungu bën analizën e situatës aktuale, e cila vijon të jetë po aq shqetësuese sa edhe sezoni që sapo u mbyll.

“Nuk është stresi i kampionatit, por është një periudhë organizimi sidomos për Vllazninë që është me probleme. Duhet të jetë një situatë alarmante pasi e keni parë që ekipi ka nevojë për ndërhyrje dhe ndërtimin e boshtit. Mirë që nuk po arrijmë të afrojmë lojtarë por po na largohen ata që kishim, ndoshta nuk është vonë për të nisur stërvitjen por jemi vonë për afrimet që duhet të vijnë nga kampionati shqiptar.”

Në një situatë të tillë topi kalon tek drejtuesit, të cilët duhet të marin vendimet mbi të ardhmen e skuadrës, formatimin e saj si dhe të vendosen objektivat sezonal.

“Duhet të pyesni klubin për të ardhmen.kam patur kontakte me administratorin dhe presim të ulemi të bisedojmë me kryetaren e bashkisë. Nuk ka ardh ende ky takim dhe nuk e di përse, por unë jam në Shkodër që prej 3 javësh.”

Së fundmi në skena ka dal emri i deputit Tom Doshi si një sponsor i mundshëm për Vllazninë. Për Cungun ky është një sinjal pozitiv në drejtim të skuadrës dhe futbollistëve.

“Nuk kam dëgjuar asgjë personalisht por më kanë thënë të tjerët. Nuk ka rëndësi emri i personit, si në rastin konkret zoti Doshi, por cdo njeri është i mirëpritur për të ndihmuar Vllazninë.”