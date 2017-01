Cungu kundër afrimit të Mulenos, do fitoren me Kukësin

Nga merkato e munguar me lojtarë cilësorë, te faza përgatitore jo optimale prej motit dhe dëborës në Malin e Zi. Vllaznia mbetet në ujëra të turbullta, edhe në startin e fazës së tretë të kampionatit. Afrimi i mbrojtësit belg Landry Muleno nuk e ka kënaqur plotësisht trajnerin Cungu.

“Është arritur marrëveshja me mbrojtësin belg, Muleno, i cili do të jetë pjesë e Vllaznisë për gjysmën e dytë të sezonit. Personalisht nuk ishte plotësisht dakord me këtë afrim, por drejtuesit e klubit vendosën se ky futbollist mund të ishte një alternativë e mirë për mbrojtjen.”

Mungesa e financave të mjaftueshme për të bërë merkato cilësore u konfirmua edhe nga fjalët e trajnerit, që tha se Vllaznia provoi të rivalizonte Tiranën për afrimin e Elis Bakaj-t, për të realizuar goditjen e madhe në merkato, por nuk mund të plotësonte kërkesat financiare të sulmuesit.

“Tentuam të afronim Elis Bakaj-n. Vllaznia zhvilloi bisedime me futbollistin, megjithatë klubi e kishte të pamundur që të mbulonte shifrën financiare të kërkuar nga lojtari.”

Këtë të premte, shkodranët hapin javën e 19-të të Kategorisë Superiore, me sfidën përballë Kukësit. Përveç mungesës së konfirmuar të Kalaja-s, rikthehen në dispozicion të dëmtuarit Marku dhe Bardulla dhe sipas Cungut, Vllaznia do të provojë ta nisë vitin me fitore.

“Edhe pse në merkato nuk jemi përforcuar ashtu si skuadrat e tjera të kampionatit ne do të vazhdojmë me këtë grup lojtarësh, për të realizuar objektin, që është mbijetesa. Këtë do ta bëjmë prej ndeshjes së parë të fazës së tretë me Kukësin, që do të përpiqemi ta fitojmë.”