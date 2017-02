Cungu ndjen keqardhje, Daja i lumtur për fitoren

Trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu ndjen keqardhje për humbjen e pësuar në “Loro Boriçi” ndaj Skënderbeut. Ja çfarë tha tekniku në emisionin e Supersport, “Gol pas Goli”.

“Normalisht që keqardhja është e madhe për një humbje që pësuam në shtëpinë tonë, pavarësisht se kë ekip kishim përballë. Sot kishim mungesa dhe ato ndikuan. Nuk bëmë një lojë të keqe por gabuam në një moment dhe pësuam golin që humbën sfidën. Mund të kishim marrë një pikë që do të na ndihmonte shumë, dhe do të përmirësonte pozitat tona përsa i përket, mbijetesës. Nuk më shqetësojnë aspak ato cfarë thuhen lidhur me të ardhmen time, pasi unë jam i qetë dhe jam i përqëndruar te puna ime.”

Nga ana tjetër e ndryshme është atmosfera në kampin Korçar, me Ilir Dajën që është i kënaqur me fitoren e arritur.

“E kishim vlerësuar Vllazninë sepse nuk jemi nisur asnjëherë nga pozicioni që ka në tabelën e klasfikimit, kemi respektuar edhe në fushën e lojës sepse kemi luajtur shumë të ekulibruar. Vllaznia nuk e ka rrezikuar asnjëherë portën tonë, ndërsa ne kemi krijuar raste edhe pse në shumë raste kemi ruajtur ekulibrat në fushë. Gjithsesi mendoj se ishte një fitore e merituar për ne. Nuk jam nga ata trajnerë që bëj një analizë në lidhje me kolegun tim që ka qenë më përpara. Cdo trajner ka filozofinë e tij të lojës. Në këtë kohë që unë kam marrë drejtimin e Skënderbeut, kam përcjellë filozofinë time taktike. Mendoj se ndryshimi vihet re pasi lojtarët janë më mirë si nga psikologjike ashtu edhe nga ana fizike. Kukësi-Partizani? Pas fitores sonë ndaj Vllaznisë cfardo lloj rezultati që do të prodhojë ajo ndeshje do të ishte pozitiv për ne, sepse një nga dy rivalët direktë në garën për titull do të ndalej.”

Në fund foli edhe Liridon Latifi:

“Mendoj që do të kalojë shpejt sepse nuk ka qenë një dëmtim serioz dhe besoj se do të jem gati për ndeshjen e radhës. Mendoj se e qarkulluam topin mirë, bëmë atë që na kërkon trajneri, nuk duhet të harrojmë që përballë kishim një skuadër të fortë si Vllaznia që nuk të lejon shumë hapësira. Goli im ishte një gol i shpejtë, mora një pasim të mirë nga Muzaka dhe godita menjëherë. Unë mundohem të jap më të mirën time por për aktivizimin tim në kombëtare vendos vetëm trajneri De Biasi”.