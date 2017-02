Cungu paralajmeron doreheqjen

Fishekzjarret në Vllaznia – Flamurtari vijuan edhe pas asaj finaleje të pabesueshme. Para kamerave të Supersport, prononcimi i Armando Cungut nisi me një vlerësim për karakterin e skuadrës së tij.

“Ajo që më ngroh më tepër është karakteri, ky ekip ka karakter dhe nuk e vuri asnjëherë në diskutim idenë se ne mund të fitonim. Gjë që në fund e arritëm, na u dhura kjo fitore jo me fat, por me mundin e djemve kështu që i komplimentonj maksimalisht.”

Është një fitore ekzaltuese por edhe clirim emocionesh, pasi në qiellin e hapur të Shkodrës vjen dhe rrufeja, teksa sytë e Cungut tradhëtojnë emocionet.

“Kam menduar largimin dhe mund të largohem, do ta diskutoj dicka të tillë. Gjëja që më bën të vazhdoj janë këta djem. Nuk e kam fjalën për largimin në fund të sezonit, pasi atëherë është e sigurt se nuk do jem më te Vllaznia, po mendoj dorëhqjen, do ta mendoj dhe do shoh si do të rrjedhin gjërat.”

Por cilat janë arsyet, jashtëzakonisht i vlefshëm shpjegimi i Cungut që flet për një ide që e bluan prej kohësh në mendje.

“Nuk jam i lodhur absolutisht me djemtë në fushë, jam lodhur nga presioni i tepërt, jo se vjen nga drejtuesit por është shumë i vështirë. E kam menduar largimin edhe ne janar. Kam dashur një Vllazni shumë më kompetitive, tani ndoshta nuk do të ishte burrëri për tu tërhequr sic thonë në Shkodër, megjithatë do marr vendimin e duhur”.

Nuk bëhet fjalë thjesht për futbollin, presioni është i madh, dhe edhe pse Cungu nuk e thotë, padyshim që ka një krisje të paktën idesh, apo ngërc në punën e klubit, një mospërthuthje e raportit ambicie dhe mundësi. Cungu gjithmonë ka kërkuar një Vllazni që të mos diskutojë mbijetesën në skuadrën e qytetit të tij, tashmë duket i lodhur nga detyrimi për të qenë përjetësisht në vorbullën e saj, dhe jo vetëm…