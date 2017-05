Cungu: Presionin e kemi nga jashtë. Milinkovic i zhgënjyer

Trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu dhe ai i Luftëtarit, Mladen Milinkovic folën për mikrofonin e “Supersport”, në fund të sfidës në “Loro Boriçi”. Ja çfarë thanë teknikët:

Armando Cungu: “Disa lojtarë janë futur të dëmtuar në lojë, por ky ishte kontigjenti dhe u munduan të alternonim pozicionit. Më shumë ka qenë një ngërc psikologjik për turpin e atyre që kanë hedhur helm për ndeshjen me Korcën. I shërbyen kundërshtarit. Duhet të luajnë gojën kur të flasim për Armando Cungun për tolerim ndeshjesh. Presionin Vllaznisë ia sjellin nga jashtë.”

Mladen Milinkovic: “Jemi shumë të zhgënjyer, sepse për katërt ditë shkatërruam gjithcka që kemi bërë për 8 muaj. Djemtë u përpoqën, krijuan raste por kur nuk shënon kjo ndodh. Kemi edhe tri ndeshje deri në fund do të bëjmë më të mirën tonë për të marrë vendin e katërt. Do të ishte e padrejtë nëse e lëshojmë këtë pozicion sepse e kemi mbajtur për shumë javë me radhë.”