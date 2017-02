Cungu: Vendosi arbitri. Magani: Penalltia, çështje interpretimi

Te Vllaznia janë të trishtuar për elimininim nga Kupa e Shqipërisë, që sipas trajnerit Armando Cungu, gjithçka u vendos nga arbitri i ndeshjes, Enea Jorgji.

Armando Cungu: “Para penalltisë, gjithçka po shkonte sipas rrjedhës normale. Mund të them që Teuta nuk na vendosi asnjëherë në vështirësi. Terreni i lojës ishte i vështirë për të dyja ekipet. U dha një penallti e dyshimtë, qesharake për më saktë. Lojtarët e Durrësit u falën në dy rastë. Vetëm këtu jepet karton i verdhë kur duhet të jepet i kuq. I kërkova lojtarëve të ishin të kujdesshëm në sfidën e dytë. Megjithatë uroj që të na lejojnë të luajmë futboll në sfidat e tjera. Po luajnë me djersën e këtyre djemëve. Lojtarët duhet të jenë krenar për atë që kanë bërë deri tani. Fatkeqësisht janë rezultatet ato që na janë mohuar në këto kushte. Më vjen keq që jam në një vorbull të tillë, nëse mund të flas kështu, por çdo gjë e ka një kufi, edhe durimi dhe nuk e di sa do të zgjasë ky durim.”

Te Teuta, Gugash Magani tregohet më diplomatik, duke theksuar se penalltia është çështje interpretimi dhe këndvështrimi.

Gugash Magani: “Po shikoja aksionin e golit të dytë dhe nuk mendoj se është faull. Penalltia? Është çështje interpretimi. Nuk merrem me vendimet e arbitrave. Mendoj se e merituam kualifikimin në gjysmëfinale, pasi ishim superiorë ndaj kundërshtarit. Madje mendoja se do të shënonim më parë gol. Për ne është një hap i madh, sepse do të na motivojë edhe për kampionatin, ku jemi në pozita aspak të mira. Të gjitha skuadrat e meritojnë gjysmëfinalen. Besëlidhja ka eliminuar Partizanin dhe Flamurtarin, kështuqë do të jetë një ndeshje e vështirë dhe e fortë nëse shortohemi me ta, pasi luajnë pa presion. Megjithatë për mua nuk përbën problem rivali, rëndësi ka që u kualifikuam mes më të mirëve. Jam i fokusuar te kampionati, pasi jemi shumë keq.”