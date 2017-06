Curri: Prishtina e eliminon Norrkopingun

Pas eksperiencave në kampionatin ukrainas dhe atë të turk, prej 1 viti Debatik Curri sëbashku me Armend Dallkun dhe Ahmed Januzin me të cilët ka luajtur te Vorskla Poltava janë bërë pjesë e Prishtinës në kampionatin kosovar. Ish mbrojtësi kombëtares shqiptare është gati të ndihmojë me përvojën e tij skuadrën kosovare në debutimin e saj historik në Europa League, me formacionin e trajnerit Arsim Thaci që këtë të Enjte do të sfidojë në transfertë suedezët e Norrkoping.

Prishtina nuk do të kënaqet vetëm me pjesëmarrjen pasi sipas 33-vjecarit i ka mundësitë për ta surprizuar Norrkopingun dhe pse jo për të tentuar kualifikimin në ruandin tjetër.

Edhe kampionati i ardhshëm në Kosovë është një prioritet për Prishtinën por sipas Currit vëmendja e skuadrës për momentin është vetëm te Europa League.