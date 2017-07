Daja: Kairat i vështirë, mund t’ia dalim

Skënderbeu pregatitet në Turqi për sfidën e parë të raundit të dytë eleminator në Europa League. Pas kualifikimit me një fitore historike në transfertën ndaj modestëve të Sant Julias, drejtuesit e klubit kanë parë të udhës që delegacioni bardhekuq të pregatisë në Stamboll transfertën e vështirë ndaj Kairat Almaty të Kazakistanit. Trajneri i Skënderbeut Ilir Daja ne nje lidhje telefonike per Sport News bën të ditur ecurinë e skuadrës në ditën e dytë të pregatitjeve turke.

Problemi i parë është udhëtimi i skuadrës dhe për këtë jemi instaluar në Stamboll. Dje kemi bërë seancën e parë stërvitore ndërsa sot kemi në program dy seancanë ditë, palestër dhe në fushë. Besoj që moskthimi në Shqipëri është një plus i madh pasi na ka kursyer energjitë, duke patur parasysh edhe udhëtimin e largët drejt Kazakistanit, një udhëtim që na shkurtohet duke u nisur nga Stambolli.

Në transfertën e Andorës ajo që ra në sy ishte gjetja e golit nga sulmuesi malazez Goran Vujovic. Të gjithë presin që 30 vjecari të zëvendësojë Salihin në majën e sulmit teksa Daja bën të ditur që lojtari ka shfaqur probleme muskulare.

Pjesa më e madhe e formacionit ka qënë ajo që mbylli sezonin e kaluar, pasi e njohin mirë njëri tjetrin. Sulmuesi Vujovic ka luajtur vetëm një pjesë në Andorë. Dje ka bërë stërvitje i diferencuar pasi ka patur problem muskular. Edhe në Kazakistan formacioni do të bazohet tek futbollistët që mbyllën edicionin e shkuar.

Mund të thuhet që shorti për Skënderbeun ka qënë bujar në raundin e parë, por për raundin e dytë përballë është një kundërshtar tepër cilësor, që në përbërje ka një futbollist shumë të njohur si Andrei Arshavin. Vetë trajneri Ilir Daja është i bindur që diferencat midis dy kundërshtarëve janë të mëdha, teksa tregon recetën sesi Skënderbeu mund tia dalë edhe ndaj Kairat.

Do të thoja që niveli i ekipit në turin e parë ishte i dobët, ndërsa tani kemi një ekip më të fortë. Mjafton të shohësh buxhetin ekonomik që është disa herë më i madh por edhe emrat e lojtarëve për të kuptuar këtë. Ata përvec se kanë emra me kualitet luajnë si grup me ekulibër. Ne do të përpiqemi që cilësitë tona individuale ti vëmë në funksion të grupit.