Daja i kënaqur: Treguam potencialin tonë

I kënaqur me rezultatin dhe optimist për kualifikimin në raundin e tretë të Europa Leagues. Barazimi 1-1 në fushën e Kairat Almaty-it ishte shumë i rëndësishëm sipas Ilir Dajës sepse tani Skënderbeu është favorit për të avancuar më tej. Në konferencën për shtyp në përfundim të ndeshjes, trajneri i korcarëve nuk e fshehu kënaqësinë për lojën e mirë që zhvilloi skuadra e tij në transfertën kazake.” Eksperienca e fituar nga pjesëmarrja në grupet e Europa Leagues”, ndikoi që ne të luanim pa frikë dhe të tregonin të gjithë potencialin tonë edhe pse përballë kishim një skuadër shumë të fortë, theksoi fillimisht numri 1 i stolit të bardhekuqëve. Daja shtoi gjithashtu sa dhe ai dhe stafi bënë zgjedhjet e duhura taktike, ndërsa ky Skënderbe është aq i fortë, saqë mund të bëjë cfarë të dojë në fushën e lojës edhe pse përballë mund të ketë kundërshtarë me peshë. Luajtëm me pasime të shkurta në mënyrë që të mos i lejonim Kairatit hapësira theksoi më pas trajneri i korcarëve. Daja nënvizoi gjithashtu se orari në të cilin u luajt ndeshja nuk ishte në favor të Skënderbeut por theksoi gjithashtu se në takimin e kthimit do të ndodhë e kundërta pasi ndryshimin e orës do ta vuajë skuadra kazake. Në fund trajneri deklaroi se goli i realizuar në fushën kundërshtare, dhe mbështetja e tifozëve në sfidën e kthimit do ta ndihmojë skuadrën e tij të kalojë turin.