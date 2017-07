Daja-Latifi: Kemi ardhur për fitore!

Ilir Daja parashikon një 90 minutësh shumë të vështirë në shtëpinë e Mllada Boleslavit, në raundin e tretë të Europa Leagues. Trajneri i Skënderbeut theksoi se skuara Ceke është e një niveli të lartë dhe si amrmën e saj më të fortë nuk ka futbollistë të vecantë por lojën në grup. 49-vjecari shtoi më tej se ekipi i tij ka udhëtuar drejt Cekisë për të dhënë më të mirën e mundshme, në funksion të rezultatit pozitiv.

I pyetur nga gazetarët vendas për futbollit shqiptar, Daja kujtoi se mbetet një futboll në rritje dhe këtë e tregoi kualifikimi i Shqipërisë në Euro 2016.

Në krah të Dajës, në konferncë për shtyp iu përgjigj interesit të mediave vendase edhe Liridon Latifi, i cili mbetet pika më e fortë në lojën e korcarëve.

23-vjecari u shpreh se ka ndjekur disa ndeshje të Mlladas, duke marrë informacionet e nevojshme për këtë skuadër.

I pyetur nëse do të ishte i kënaqur edhe më barazimin Latifi theksoi se do do të ishte rezultat i mirë, por Skënderbeun do të kërkojë si në cdo ndeshje fitoren.