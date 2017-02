Daja: Ndaj Laçit duhet motivim dhe grintë

“Duhet të jemi të motivuar sepse Laçi vjen nga dy fitore dhe ka nje ekip te riformatuar me lojtarë me eksperiencë në kampionatin shqiptar. Kemi për detyrë të jemi shumë të motivuar dhe duhet të djersisim shumë për të arritur te fitorja”.

Ilir Daja kërkon përqëndrim maksimal nga Skënderbeu duke vlerësuar kundërshtarin e radhës. Trajneri i skuadrës kampione kërkon që skuadra të hyjë në fushë me mentalitet fituesi dhe të kërkojë me ngulm tre pikët ndaj kurbinasve. Më tej ai ndalet te sfida e Kupës, duke iu kujtuar djemve të tij se ndaj Laçit nuk duhet të konsiderohet një sfidë e lehtë.

“Laçi na ka hapur punë edhe në ndeshjen e Kupës. Nëse nuk jemi të përqëndruar gjatë 90 minutave, ka mundësi të na godasin. Duhet të prodhojmë edhe lojë dhe ajo që është edhe më e rëndësishme është që kërkoj nga të gjithë lojtarët të jenë maksimalisht të motivuar sepse nuk ka fitore të thjeshtë”.

Në vijim të konferencës së shtypit, Daja thekson se përveç Salihit që nuk është ende në gjendje optimale, e gjithë skuadra është në dispozicion të tij, ndërsa shton se ndryshimi i modulit të lojës kërkon më shumë kohë për të dhënë frytet. Ai ndalet më pas edhe te Latifi, duke kërkuar që sulmuesi kosovar të ndryshojë sjellje në fushën e lojës, ndërsa nuk u kursen elozhe për James.

“Latifi është lojtar me potencial individual shumë të mirë por duhet ta vendosë në dispozicion të grupit. Ka nisur të ndryshojë por duhet të punojë më shumë në këtë drejtim. James është një prej lojtarëve që ka vrapuar më shumë në dy ndeshjet e kampionatit dhe ka një rendiment shumë të mirë”.

Mediat i fryjnë zjarrit të tensionit në kampin korçar me aludimet e kohëve të fundit për presidencën që vazhdon të kërkojë lojën e bukur, por në këtë pikë Daja është i qartë.

“Nuk jam në një mendje me presidentin pavarësisht se ai është drejtuesi i klubit. Mua loja me Korabin më ka pëlqyer sepse nuk kemi pasur asnjë moment disekujliubri prapa kur sulmon me gjithë ekipin përpara. Të paktën ndeshjen e fundit kemi pasur shumë ekujlibër dhe shumë raste ndaj një kundërshtari që nuk na rrezikoi asnjëherë. Me rikthimin e skuadrës të plotë dhe në formë optimale do të prodhojmë më shumë spektakël brenda 90 minutëshit”.