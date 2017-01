Daja: Nëse nuk dalim kampion… dështim!

Ilir Daja nis aventurën e re në stolin e Skënderbeut. Trajneri 50-vjeçar flet për ofertën e Kampionëve të Shqipërisë si dhe “divorcin” me Tiranën, pak kohë më parë.

“Janë dy gjëra që duhet t’i ndash nga njëra-tjetra. Nuk dua të flas për Tiranën. Është kapitull i mbyllur. Punova me devotshmëri atje dhe jam i lumtur që fitova zemrat e tifozëve të Tiranës. Tani jam shumë i nderuar që më jepet mundësia që të drejtoj Kampionët e Skëndebeut. Dua që të lë shenjë të mirë dhe të fitoj simpatinë e tifozëve korçarë.”

Te klubi korçar objektivi është i qartë: Titulli Kampion. Por çfarë mendon Daja për këtë gjë.

“Është normale të jetë kështu, sepse kanë 6 vite që dalin kampion. Më duket e logikshme. Nëse nuk dalim kampionë do jetë një dështim. Gjithsesi unë dua t’i marr ndeshjet me radhë.”

Skënderbeu do të bëjë ndërhyrje në merkaton e Janarit për të përforcuar skuadrën, por nga ana tjetër Daja nuk do ta ketë të vështirë ambientimin në klubin korçar, pasi trajneri pak a shumë i njeh njerëzit që punojnë atje.

“Dua të flas në parim. Klubi mendon se duhet ndërhyrë në merkato. Ndërkohë më duhet të pranoj që lojtarët që kam në dispozicion janë ndër më të mirët në vend. Ambientimi? Presidentin e njoh prej kohësh. Por kontatet për të filluar punë kanë qenë vetëm disa ditë më parë. Jetojmë në Shqipëri dhe komuniteti i futbollit është i vogël. Ndihmësi im do jetë Ardian Mema, ndërkohë që ritakohem me Bozhiqin. Me të kam ndarë dhomën si lojtar me Dinamon por kam punuar gjithashtu me të si staf te Dinamo. Një pjesë të lojtarëve i kam trajnuar dhe më parë. Njoh pothuajse gjithcka deri në detaje, sepse e kam ndjekur këtë skuadër dhe në atë pak kohë që bëra pushim.”

Por cilët janë rivalët e Skënderbeut për titull kampion sipas Dajës?

“Besoj që treshja Partizani, Kukësi dhe Tirana. Nuk mund t’i përjashtoj bardheblutë nga ky rivalitet. Të katërt do synojmë kreun në fund të edicionit. I marrim ndeshjet me radhë. Rivali kryesor është Flamurtari, me të cilin kemi ndeshjen e parë të fazës së tretë të kampionatit. Do të flasim për Partizanin kur të vijë momenti.”

Në fund Daja flet edhe për mundësinë e shpalljes kampion me Skënderbeun, siç ka fituar me Elbasanin dhe Dinamon, si dhe kohëzgjatjen e bashkëpunimit me Skënderbeun.

“Do të bëjmë gjithcka që t’ia dalim. Do të punojmë shumë. Një ide të qartë për gjendjen përfundimtare, skemat dhe lojtarët do ta krijojmë në fund të fazës përgatitore. Shpresoj që në Turqi duke luajtur dhe miqësoret të kolaudohemi sa më mirë.

Asnjëherë nuk kam folur mbi bazë kontratash. Marrëdhëniet e mia me klubet i kam trajtuar në bazë të punës. Puna shpjegon dhe kohën gjithashtu dhe rezultatet. Shpresoj të mos vihem në diskutim dhe gjërat të shkojnë sa më mirë.”