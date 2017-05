Daja, njeriu që riktheu Skënderbeun “kampion”

Në 4 Janar Skënderbeu prezantoi Ilir Dajën në stol për të nisur një cikel të ri edhe pse në mesin e një sezoni me shumë probleme. Kampionët e dy fazave të para kishin treguar uahatje të mëdha si në rezultate edhe në lojë, duke i bërë drejtuesit të merrnin vendimin për largimin e italianit Agostinelli. Daja mori në dorëzim një skuadër pothuajse të pamotivuar dhe mbi të gjitha gati gati jashtë luftës për titullin por dalëngadalë ai riktheu buzëqeshjen grupit dhe transformoi mënyrën e të menduarit te djemtë e tij.

Agostinelli i kishte dhënë skuadrës një fytyrë tjetër nga ajo që të gjithë ishin mësuar deri në sezonin aktual. Një skuadër e kujdesshme, më pak sulmuese dhe me theks mbrojtës por 51-vjeçari i cili kishte arritur të ndërtonte një filozofi të qartë edhe tek Tirana nga ku u largua, tregoi durim dhe përulësi duke vendosur gur pas guri në kalanë e tij. Daja riktheu entuziazmin dhe mbi të gjitha i kujtoi Skënderbeut se ishte ajo skuadra kampione nga gjoksi i së cilës duhej të shkëpusnin titullin skuadrat rivale. Ai e riktheu ekipin në skemën e tij klasike 4-3-3 dhe i dha më shumë grimca fantazie mesfushës duke lënë të lirë lojtarët e këtij reparti. Edhe faza mbrojtëse fitoi zhdërvjellësinë duke dhuruar gola me shumë peshë gjatë gjithë pjesës së dytë të sezonit. Latifi rigtjeti dimensionin e dikurshëm dhe mori rolin e liderit. Një defekt që Daja e maskoi me mjeshtëri ishte forma e dobët e Salihit, detyrat e të cilit gjatë pjesës së dytë të sezonit i bënë edhe dy sulmuesit e krahut.

Një skuadër që nuk të përgjum asnjëherë dhe në çdo moment e rrezikshme për të shënuar gol. Me rikthimin e lojës pas së cilës u dashuria një qytet i tërë erdhën edhe rezultatet. Që nga ajo disfatë me Partizanin në kryeqytet Skënderbeu kishte regjistruar 9 fitore mes kampionatit dhe Kupës duke prerë edhe biletën e finales së trofeut të dytë më të rëndësishëm. Vetëm një javë nga fundi, korçarët gjetën frymëzimin e duhur dhe ushëtuan drejt Kukësit për të mbrjtur titullin, pavarësisht asaj që ndodhi në “Zeqir Ymeri” pasi nëse në klubin bardhekuq dështuan për të siguruar trofeun e shtatë rresht, sigurisht që Daja është i fundit në radhën e njerëzve që mund të kritikohen për një gjë të tillë. Arritjet e tij në këtë sezon shkojnë përtej rezultateve pasi ai tregoi se njeh sekretin e formulës së ringritjes së një skuadre dhe këtë e tregi fillimisht me Tiranën dhe më pas me Skënderbeun.