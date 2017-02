Daja: Objektivi, kualifikimi. Sinella: Më vjen keq për mënyrën e eliminimit

Ilir Daja u shfaq i lumtur pas kualifikimit të Skënderbeut në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, ku ekipi korçar eliminoi Laçin. Trajneri tha në intervistën për SuperSport se është i lumtur për objektivin e arritur.

Ilir Daja: “Kishim dy ndeshje të forta ndaj Laçit. Kualifikimi ishte objektivi ynë më i rëndësishëm, dhe ia arritëm qëllimit. I kënaqemi kalimit në gjysmëfinale. Tani mendoj për ndeshjen me Luftëtarin, më pas do të mendoj për shortin. Është objektiv i të gjithëve në klub që të luftojmë si në Kupë ashtu edhe në kampionat, pasi e kemi potencialin për ta bërë diçka të tillë.”

Për trajnerin e Laçit, Sinella eliminimi nga Kupa “djeg” për mënyrën se si erdhi.

Bledar Sinella: “Më vjen keq që u skualifikuam në këtë mënyrë nga Kupa e Shqipërisë. Sot humbëm shumë raste të pastra për gol. Përqëndrimi nuk na ka munguar, as në Kupë dhe as në Kampionat. Sfida me Kukësin? Kemi treguar që jemi një ekip i fortë dhe që i shkaktojmë probleme çdo rivali. Kupa ishte një objektiv për ne, por duke parë mënyrën se si po zhvillohet kampionati, nuk do ta quaja dështim eliminimin.”