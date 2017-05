Daja: Skënderbeu synon Kupën e Shqipërisë

Me çështjen e kampionatit tashmë të hipotekuar, Skënderbeu e kthen vëmendjen nga Kupa e Shqipërisë. Finalja ndaj Tiranës është sfida e fundit sezonale për korçarët që kërkojnë ta mbyllin sezonin me një trofe që për më tepër nuk kanë arritur ta shtojnë në palmaresin e tyre asnjëherë. Trajneri Ilir Daja ndihet ptimist në prag të kësaj sfide, duke theksuar se bjektivi është një dhe i vetëm, fitorja.

“Objektivi ishte titulli por tashmë duhet të futemi në fushë me bjektiv fitoren në Kupë. Nuk do të jetë e lehtë, nuk duhet të mendojmë që Tirana është në gjendje të rënduar psikologjike. Do të jetë një përballje e fortë”.

Mungesat e Osmanit, Lilajt dhe Salihit mund të ndihen në këtë ndeshje, por Daja beson se ka në dispozicion një grup të kompletuar.

“Stërvis një grup që ka mendësi fituesi. Kam një skuadër që i bën të mos ndihen mungesat e Lilajt, Osmanit dhe Salihit. Skënderbeu është skuadër që ungesat e rëndësishme nuk i reflekton”.

Komisioni i Etikës pritet të marrë një vendim për çështjen “Skënderbeu”, por trajneri i Skënderbeut nuk beson te skenari ekstrem.

“Jemi të gjithë të fokusuar sa asnjë gjë nuk na shon në mendje. Skënderbeu e ka marrë njëherë dënimin nga UEFA”.

Daja ndalet gjithashtu edhe te e shkuara e tij si bardheblu, duke e pranuar se nuk ndihet aspak mirë për situatën që po kalon Tirana.



“Si ish trajner i Tiranës më vjen shumë keq që Tirana ra nga kategoria por kjo ka ndodhur edhe me ekipe të mëdha të tjera”.

Në stërvitjen e fundit, Daja testoi formacionin sulmues 4-3-3 me Shehin në portë, Vangjelin, Radas, Jashanicën dhe Micin në mbrojtje, treshen e mesfushës Muzaka, Orelesi, James dhe në sulm pritet të aktivizojë Gavazajn, Plakun dhe Latifin.