Daja: Të menaxhojmë entuziazmin dhe pritshmëritë

Skënderbeu duhe të menaxhojë entuziazmin dhe pritshmërinë e lartë në kampin korcar në sfidën e kthimit me Kayrat Almatin. Në këtë pikë këmbënguli trajneri ilir Daja në konferencën për shtyp para përballjes së dytë me kampionët e Kazakistanit, që në fushën e tyre jo vetëm që nuk arritën të fitonin por pësuan gol cka nuk i favorizon në stadiumin e Korcës.

“Kundërshtari do të vijë të bëjë gjithçka për gjithçka, pasi edhe ata duan kualifikimin si ne. Nga ana tjetër pritshmëria e tifozëve është që ne të hedhim një hap të madh drejt kualifikimit. Por sigurisht kjo lloj pritshmërie duhet të na motivojë dhe jo të ndikojë në rrjedhën e lojës, që përpara sportdashësve tanë të japim maksimumin.”

Daja shpjegoi më tej se përballja e parë e ka ndihmuar ekipin që ai drejton të kuptojë pikat e forta dhe të dobëta të kundërshtarit, por vijon të këmbëgulë te përgatitije psikologjike.

Bashkë me djemtë e kemi bërë analizën e ndeshjes së parë, duke nxjerrë pikat e forta dhe të dobëta të Kairatit. Mbi bazën e tyre do të mundohemi të bëjmë mirë si në sulm, por edhe në mbrojtje. Unë do të thoja që do të ketë ndryshim në manovër, përderisa kemi bërë një paraqitje të mirë në ndeshjen e parë dhe të gjithë dhanë maksimumin, por mendoj se pjesa më e madhe do të jenë ata futbollistë që ishin edhe në Almati.

Kakhaber Tskhadadze, trajneri i Kayrat Almatit u shfaq i rezervuar duke mos dhënë detaje për mënyrën sesi do të luajë skuadra e tij.

E kam thënë edhe më parë Skëndernei është një skuadër që luan një nivel të lartë loje. Kemi udhëtuar për me synimin për të marrë rezultat pozitiv dhe besoj se do t’ia dalim. Shpresoj që edhe fati të jetë me ne. Nuk do të jetë e lehtë, megjithatë kemi besim se do të kualifikohemi ne. Ju po ngulmoni me të njëjtat pyetje por unë nuk mund të zbuloj sesi do të luajë skuadra ime.

Përkrah trajnerit Tskhadadze u shfaq sulmuesi Gerard Gohou, i cili i konsideroi pyetjet e gazetarëve si provokime, duke thekuar se Kayrati kishte fluturar drejt Korcës për t’u kualifikuar dhe se do ta arrinte këtë objektiv.