Dakar 2017, Loeb merr kryesimin

Fitore dhe kryesim. Etapa e dytë e Rally-t të Dakarit, nga Da Resistencia në San Miguel i Tucuman-it në Argjentinë foli me gjuhën e Sebastien Loeb.

Kampioni francez dominoi me makinën Peugot në etapën mbi 800 kilometra të gjatë, nga të cilat 275 kilometra ishin pjesë e provës speciale të kronometruar.

Me suksesin e realizuar Loeb u ngjit në krye të renditjes për makina, duke lënë pas më një minutë e 23 sekonda Al-Attiyah me Toyota dhe 2 minuta e 18 sekonda Carlos Sainz me Peugeot.

Vetëm në vendin e shtatë, me thuajse 7 minuta vonesë, kampioni në fuqi Stephane Peterhansel. Piloti francez ka 7 minuta e 26 sekonda distancë nga vendi i parë në renditjen e përgjithshme.

Në garën për motorë spikat Toby Price me Ktm, që fitoi etapën speciale të ditës, duke arritur afro 3 minuta e gjysmë më shpejt në finish se shoku i skuadrës Matthias Ëalkner dhe afro 4 minuta përpara Paulo Goncalves me Honda.