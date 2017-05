Dalin në shitje biletat për Izrael-Shqipëri

Federata Shqiptare e futbollit, njofton te gjithe te interesuarit se kane dale ne shitje biletat e ndeshjes Izrael – Shqiperi , e vlefshme per Eliminatoret e Kupes se Botes “Rusi 2018” . Kjo ndeshje do te zhvillohet ne daten 11.06.2017 ora 20:45 ne stadiumin “Sammy Ofer” te qytetit Haifa, Izrael.

Biletat per tifozet e kombetares do te jene te kategorise se dyte, nje bilete do te kushtoje 21 euro.

Personat e interesuar jane te lutur te dergojne e-mail ne adresen zyrtare : bileta@fshf.org.al ne te cilen duhet te shkruajne sasine e biletave qe duan te rezervojne, emer/mbiemer te personave qe do te shkojne ne stadium si dhe kontaktet personale , e-mail dhe nr tel.

Pasi te kene bere rezervimin ne kete adrese e-maili, jane te lutur qe pas dates 25 Maj 2017 te paraqiten prane Federates Shqiptare te Futbollit per te kryer pagesen dhe terhequr biletat.