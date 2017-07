Dani Alves prezantohet te PSG

Dani Alves është një futbollist i Psg. Pas largimit të tij nga radhët e Juventusit, mbrojtësi brazilian është gati për të nisur një tjetër aventurë të re futbollistike, këtë herëë në kampionatin francez. Përmes një postimi në tëiter, klubi parizien ka zyrtarizuar transferimin e Dani Alves tek Psg. 34-vjecari ka zgjëdhur fanellën me numër 32. Braziliani ka firmosur një kontratë dy vjecare. Në prezantimin e tij, mbrojtësi nuk ka nguruar të thumbojë ish-skuadrën e tij të fundit, Juventusin. I pyetur nga gazetarët se kush është ndryshimi mes dy klubeve, Dani Alves u shpreh se tek Paris ka më shumë rregull dhe organizim. Ai i premtoi tifozëve se do të japë më të mirën e tij, në mënyrë që ekipi të arrijë objektivat sezonalë. Më tej Alves u shpreh se ekipit të tij të ri i mungojnë fare pak element për ta fituar Champions League. Më herët u përfol për një transferim të mundshëm të Dani Alves tek Man.City, pistë e cila nuk u realizua. Pas Barcelonës dhe Juventusit tashmë braziliani do të nisi një aventurë të re tek Paris Sain Germain.